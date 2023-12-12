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В Тульской области с сентября произошло 111 пожаров в жилых домах

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В управлении МЧС России по Тульской области сообщили, что с начала зимнего пожароопасного сезона (с 1 сентября) в жилых домах произошло 111 пожаров.
В Тульской области с сентября произошло 111 пожаров в жилых домах
  • РИА Новости

Всего за это время погибли 17 человек, включая двоих детей, а травмы получили 12 жителей региона, информирует Тульская служба новостей.

В ведомстве сообщили, что чаще всего возгорания в период новогодних праздников происходят из-за неисправности электронагревательных приборов, а также из-за замыкания электропроводки и гирлянд.

Ранее сообщалось, что, по данным МЧС, на Ямале произошло 730 пожаров с начала года, в 256 случаях причиной стала неисправная электропроводка.

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