В Тульской области с сентября произошло 111 пожаров в жилых домах
- РИА Новости
Всего за это время погибли 17 человек, включая двоих детей, а травмы получили 12 жителей региона, информирует Тульская служба новостей.
В ведомстве сообщили, что чаще всего возгорания в период новогодних праздников происходят из-за неисправности электронагревательных приборов, а также из-за замыкания электропроводки и гирлянд.
Ранее сообщалось, что, по данным МЧС, на Ямале произошло 730 пожаров с начала года, в 256 случаях причиной стала неисправная электропроводка.