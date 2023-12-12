Семь человек пострадали при возгорании жилого дома в ТиНАО

Семь человек, включая четверых детей, пострадали в результате возгорания жилого дома в СНТ «Ватутинки» посёлка Киевский в столичном ТиНАО.

Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах Москвы.

«При пожаре в двухэтажном жилом доме в СНТ «Ватутинки» посёлка Киевский в ТиНАО пострадали семь человек, в том числе четыре несовершеннолетних», — заявил собеседник.

Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Общая площадь горения составляла 100 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области произошло возгорание в ангаре с зерном и сеном на территории оптовой базы.