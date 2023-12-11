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Адвокат основателя «Тануки»: Орлов готов приехать в Россию по требованию

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Адвокат основателя сети ресторанов «Тануки» Александра Орлова Владимир Подолин заявил, что его подопечный готов вернуться в Россию по требованию следствия.
Адвокат основателя «Тануки»: Орлов готов приехать в Россию по требованию
  • РИА Новости

Как передаёт корреспондент ТАСС из Тверского суда Москвы, где рассматривают вопрос о заочном аресте Орлова, адвокат отметил, что бизнесмен не скрывался от следствия за границей.

По словам Подолина, предприниматель находится в другой стране по делам бизнеса и готов вернуться, чтобы дать показания следствию, но повестки он не получал.

20 ноября МВД потребовало заочно арестовать Орлова по делу о причинении имущественного ущерба.

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