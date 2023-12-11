Адвокат основателя «Тануки»: Орлов готов приехать в Россию по требованию
- РИА Новости
Как передаёт корреспондент ТАСС из Тверского суда Москвы, где рассматривают вопрос о заочном аресте Орлова, адвокат отметил, что бизнесмен не скрывался от следствия за границей.
По словам Подолина, предприниматель находится в другой стране по делам бизнеса и готов вернуться, чтобы дать показания следствию, но повестки он не получал.
20 ноября МВД потребовало заочно арестовать Орлова по делу о причинении имущественного ущерба.