Адвокат основателя «Тануки»: Орлов готов приехать в Россию по требованию

Адвокат основателя сети ресторанов «Тануки» Александра Орлова Владимир Подолин заявил, что его подопечный готов вернуться в Россию по требованию следствия.

Как передаёт корреспондент ТАСС из Тверского суда Москвы, где рассматривают вопрос о заочном аресте Орлова, адвокат отметил, что бизнесмен не скрывался от следствия за границей.

По словам Подолина, предприниматель находится в другой стране по делам бизнеса и готов вернуться, чтобы дать показания следствию, но повестки он не получал.

20 ноября МВД потребовало заочно арестовать Орлова по делу о причинении имущественного ущерба.