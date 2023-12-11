RT в Telegram
Подпишись

Москва передала инвесторам более 400 га земли под крупные инвестпроекты

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с 2016 года город одобрил передачу более 400 га земли в разных районах для реализации 80 масштабных инвестпроектов.
Москва передала инвесторам более 400 га земли под крупные инвестпроекты
  • Gettyimages.ru

«В общей сложности инвесторы возведут свыше 3,5 млн кв. м промышленных площадей», — приводит слова вице-мэра сайт kp.ru.

Благодаря реализации программы в городе появится более 52 тыс. новых рабочих мест.

В рамках действующей программы инвесторы, планирующие модернизацию или расширение действующих производств, а также строительство новых, могут арендовать землю по льготной ставке 1 рубль в год.

В ноябре НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала, что столица предоставит инвесторам более 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить