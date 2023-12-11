Москва передала инвесторам более 400 га земли под крупные инвестпроекты

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с 2016 года город одобрил передачу более 400 га земли в разных районах для реализации 80 масштабных инвестпроектов.

«В общей сложности инвесторы возведут свыше 3,5 млн кв. м промышленных площадей», — приводит слова вице-мэра сайт kp.ru.

Благодаря реализации программы в городе появится более 52 тыс. новых рабочих мест.

В рамках действующей программы инвесторы, планирующие модернизацию или расширение действующих производств, а также строительство новых, могут арендовать землю по льготной ставке 1 рубль в год.

В ноябре НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала, что столица предоставит инвесторам более 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов.