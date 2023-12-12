В Госдуме предложили включать исторические справки в кино и сериалы о криминале

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил обязать создателей сериалов и кино, посвящённых возникновению и становлению организованной преступности, включать в начало информационные справки о последствиях тех событий. Копия письма на имя главы Минкульта Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в отечественных кинотеатрах и на экранах федерального телевидения периодически проходят премьеры кинолент, многосерийных сериалов, которые отсылают граждан к тяжёлому эпизоду в истории нашей страны — массовому появлению организованных преступных группировок (ОПГ) и их развитию в конце 1980-х — 1990-е годы.

Нередко, по его словам, появление таких художественных произведений вызывает широкий резонанс, недовольство граждан, обвинения в попытках художественной романтизации того периода, а также опасения, что эти фильмы и сериалы могут негативно сказаться на мировоззрении молодых людей, подтолкнуть их к идеям криминального мира.

При этом нельзя отрицать, что посвящённые этой социальной трагедии произведения вызывают и интерес у многих миллионов зрителей, что можно видеть по рейтингам снятых ранее и демонстрируемых сегодня фильмов, сериалов, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для производителей кинолент, многосерийных телевизионных сериалов, сюжет которых связан с историей становления и развития криминальных группировок в России, интегрировать информационные вставки в начале серий с целью ознакомления граждан с последствиями деятельности ОПГ в стране, количеством жертв, в том числе детей, погибших в результате криминальных конфликтов», — говорится в тексте обращения.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что не зафиксировал нарушений законодательства России в сериале «Слово пацана».