Передвижную выставку «Арт-проект: моя Москва» покажут в столице

В столице с 19 декабря по 9 января покажут передвижную выставку детских рисунков «Арт-проект: моя Москва».

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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы. В экспозиции представлены рисунки детей из Москвы, Подмосковья, Иркутска, Вытегры, Нижнего Новгорода, Челябинска. На конкурс поступило свыше 3,4 тыс. работ. Вход на выставку свободный. Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в столице началась культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие», посвящённая традициям гостеприимства и истории города.