Юрист Кузнецова рассказала об индексации пенсий в России в 2024 году
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Индексацию проведут как на федеральном, так и на региональном уровне, поделилась она с Life.ru.
«Например, в Москве с 1 января 2024 года пройдёт индексация социальных выплат. В частности, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24,5 тыс. рублей в месяц», — сказала Кузнецова.
Размер прибавки для минимальной пенсии составит 1,1 тыс. рублей, то есть около 5%.
На федеральном уровне пенсии также проиндексируют: с 1 января 2024 года страховая часть вырастет на 7,5%.
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