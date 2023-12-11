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Юрист Кузнецова рассказала об индексации пенсий в России в 2024 году

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Юрист Елена Кузнецова рассказала, что с 1 января в России повысят пенсии.
Юрист Кузнецова рассказала об индексации пенсий в России в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Индексацию проведут как на федеральном, так и на региональном уровне, поделилась она с Life.ru.

«Например, в Москве с 1 января 2024 года пройдёт индексация социальных выплат. В частности, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24,5 тыс. рублей в месяц», — сказала Кузнецова.

Размер прибавки для минимальной пенсии составит 1,1 тыс. рублей, то есть около 5%.

На федеральном уровне пенсии также проиндексируют: с 1 января 2024 года страховая часть вырастет на 7,5%.

Ранее на заседании правительства Севастополя одобрили изменения расчёта дохода малоимущих семей, которым положена господдержка.

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