Собянин рассказал о новых поездах для Калужско-Рижской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца 2023 года Калужско-Рижская линия столичного метро будет полностью укомплектована новыми поездами.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В настоящее время на линии задействованы три типа поездов современных серий — «Ока», «Москва» и «Москва-2020».

Как отметил мэр, только в ноябре 2023 года было принято в метро 48 новых вагонов «Москва-2020».

Он также добавил, что в 2024 году планируется начать обновление составов на Замоскворецкой линии.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии систем навигации в столичном метро.