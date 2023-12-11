Собянин рассказал о новых поездах для Калужско-Рижской линии метро
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
В настоящее время на линии задействованы три типа поездов современных серий — «Ока», «Москва» и «Москва-2020».
Как отметил мэр, только в ноябре 2023 года было принято в метро 48 новых вагонов «Москва-2020».
Он также добавил, что в 2024 году планируется начать обновление составов на Замоскворецкой линии.
Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии систем навигации в столичном метро.