Юрист Красовская рассказала об индексации ряда выплат гражданам с 1 января

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что с 1 января 2024 года будут проиндексированы социальные выплаты для различных категорий граждан.

Так, на федеральном уровне сделают перерасчёт семьям, которые получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, поделилась эксперт в интервью Life.ru.

Это пособие зависит от размера прожиточного минимума: его увеличат с 1 января, следовательно, вырастет и размер пособия, напомнила Красовская.

«Кроме того, теперь родители (усыновители) или опекуны (попечители), воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы, которые работают неполный день или трудоустроились на неполное рабочее время, смогут получать выплату по уходу в размере 10 тыс. рублей», — отметила юрист.

Ранее на заседании правительства Севастополя одобрили изменения расчёта дохода малоимущих семей, которым положена господдержка.