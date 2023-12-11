Юрист Красовская рассказала об индексации ряда выплат гражданам с 1 января
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Так, на федеральном уровне сделают перерасчёт семьям, которые получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, поделилась эксперт в интервью Life.ru.
Это пособие зависит от размера прожиточного минимума: его увеличат с 1 января, следовательно, вырастет и размер пособия, напомнила Красовская.
«Кроме того, теперь родители (усыновители) или опекуны (попечители), воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы, которые работают неполный день или трудоустроились на неполное рабочее время, смогут получать выплату по уходу в размере 10 тыс. рублей», — отметила юрист.
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