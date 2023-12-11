RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье задержали 11 человек по подозрению во взяточничестве

Короткая ссылка
Правоохранители задержали 11 человек в Московской области по подозрению в получении взяток, заявили в ГСУ СК по Московской области.
В Подмосковье задержали 11 человек по подозрению во взяточничестве
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Отмечается, что двое их них являются консультантами отдела при Министерстве социального развития региона, ещё один человек — консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности.

«В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток», — говорится в сообщении.

Подозреваемые в период с 2019 по 2023 год получали взятки через посредников от предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранных граждан на работу без проверок.

Ранее сообщалось, что суд Москвы заключил под стражу замглавы городского округа Фрязино Дмитрия Медведева по делу о получении взятки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить