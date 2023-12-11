В Подмосковье задержали 11 человек по подозрению во взяточничестве

Правоохранители задержали 11 человек в Московской области по подозрению в получении взяток, заявили в ГСУ СК по Московской области.

Отмечается, что двое их них являются консультантами отдела при Министерстве социального развития региона, ещё один человек — консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности.

«В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток», — говорится в сообщении.

Подозреваемые в период с 2019 по 2023 год получали взятки через посредников от предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранных граждан на работу без проверок.

Ранее сообщалось, что суд Москвы заключил под стражу замглавы городского округа Фрязино Дмитрия Медведева по делу о получении взятки.