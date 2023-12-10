В ТЦ «Калейдоскоп» в Москве посетители подрались с охраной
Драка с участием охранников произошла в московском торговом центре «Калейдоскоп», двоих мужчин увезли в больницу. Как сообщил RT источник, между посетителям и охраной произошёл словесный конфликт.
- Gettyimages.ru
Сейчас причину инцидента выясняют.
Ранее две женщины устроили драку в вагоне московского метро из-за того, что одна из них громко слушала музыку.
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