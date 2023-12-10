Житель Волгограда перечислил лжеброкерам 1,5 млн рублей
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе МВД России, потерпевший взял 1,5 млн рублей в кредит, после чего перечислил эту сумму на расчётный счёт физического лица. Однако ни обещанной выгоды, ни своих денег получить от лжеброкера он так и не смог.
«Не доверяйте незнакомцам, проверяйте реальность выгодных предложений!» — призвали в пресс-службе.
Ранее в Министерстве финансов России предупредили о новой схеме мошенничества с участием лжеброкеров.