Житель Волгограда перечислил лжеброкерам 1,5 млн рублей

Желание выгодно инвестировать и быстро получить прибыль обернулось для 31-летнего жителя Волгограда потерей 1,5 млн рублей. Мужчина перечислил деньги неизвестному брокеру, пообещавшему выгодно их вложить.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, потерпевший взял 1,5 млн рублей в кредит, после чего перечислил эту сумму на расчётный счёт физического лица. Однако ни обещанной выгоды, ни своих денег получить от лжеброкера он так и не смог.

«Не доверяйте незнакомцам, проверяйте реальность выгодных предложений!» — призвали в пресс-службе.

Ранее в Министерстве финансов России предупредили о новой схеме мошенничества с участием лжеброкеров.