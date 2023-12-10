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Житель Волгограда перечислил лжеброкерам 1,5 млн рублей

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Желание выгодно инвестировать и быстро получить прибыль обернулось для 31-летнего жителя Волгограда потерей 1,5 млн рублей. Мужчина перечислил деньги неизвестному брокеру, пообещавшему выгодно их вложить.
Житель Волгограда перечислил лжеброкерам 1,5 млн рублей
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе МВД России, потерпевший взял 1,5 млн рублей в кредит, после чего перечислил эту сумму на расчётный счёт физического лица. Однако ни обещанной выгоды, ни своих денег получить от лжеброкера он так и не смог.

«Не доверяйте незнакомцам, проверяйте реальность выгодных предложений!» — призвали в пресс-службе.

Ранее в Министерстве финансов России предупредили о новой схеме мошенничества с участием лжеброкеров.

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