RT: в Домодедове на десять минут пропал свет в залах, на вылеты это не повлияло

В московском аэропорту Домодедово на десять минут пропал свет в залах, на вылеты это не повлияло. Об этом RT рассказал источник в службах аэропорта.

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По словам собеседника RT, отключение произошло из-за внутренних неполадок в электросистеме. В настоящий момент всё работает. Ранее стало известно, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 21 рейс, два отменили.