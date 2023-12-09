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RT: в Домодедове на десять минут пропал свет в залах, на вылеты это не повлияло

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В московском аэропорту Домодедово на десять минут пропал свет в залах, на вылеты это не повлияло. Об этом RT рассказал источник в службах аэропорта.
RT: в Домодедове на десять минут пропал свет в залах, на вылеты это не повлияло
  • Gettyimages.ru
  • © nicolasdecorte

По словам собеседника RT, отключение произошло из-за внутренних неполадок в электросистеме.

В настоящий момент всё работает.

Ранее стало известно, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 21 рейс, два отменили.

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