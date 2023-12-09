RT: в Домодедове на десять минут пропал свет в залах, на вылеты это не повлияло
В московском аэропорту Домодедово на десять минут пропал свет в залах, на вылеты это не повлияло. Об этом RT рассказал источник в службах аэропорта.
- Gettyimages.ru
- © nicolasdecorte
По словам собеседника RT, отключение произошло из-за внутренних неполадок в электросистеме.
В настоящий момент всё работает.
Ранее стало известно, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали 21 рейс, два отменили.
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