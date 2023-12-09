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Жога объяснил вопрос Путину об участии в выборах высоким интересом бойцов

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Спикер Народного совета Донецкой Народной Республики Артём Жога признался, что его вопрос президенту Владимиру Путину касательно того, будет ли он баллотироваться на новый срок, был обусловлен высоким интересом со стороны бойцов.
Жога объяснил вопрос Путину об участии в выборах высоким интересом бойцов
  • РИА Новости

Жога в беседе с ТАСС сообщил, что бойцы нередко задавали ему вопрос о планах Путина участвовать в выборах в 2024 году. В конечном итоге он решил «развеять сомнения».

«Я, как человек военный, «спартанец» (экс-боец подразделения «Спарта»), привык всегда быть впереди и решил проявить инициативу и задать этот вопрос, чтобы развеять сомнения», — сообщил он.

Ранее спикер Народного совета ДНР заявил, что у Путина нет конкурентов на предстоящих выборах президента России.

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