Жога объяснил вопрос Путину об участии в выборах высоким интересом бойцов
- РИА Новости
Жога в беседе с ТАСС сообщил, что бойцы нередко задавали ему вопрос о планах Путина участвовать в выборах в 2024 году. В конечном итоге он решил «развеять сомнения».
«Я, как человек военный, «спартанец» (экс-боец подразделения «Спарта»), привык всегда быть впереди и решил проявить инициативу и задать этот вопрос, чтобы развеять сомнения», — сообщил он.
Ранее спикер Народного совета ДНР заявил, что у Путина нет конкурентов на предстоящих выборах президента России.