Два ребёнка погибли при пожаре в Челябинской области

Четырёхлетняя девочка и её двухлетний брат погибли в результате пожара в садовом товариществе «Аэропорт-2» в пригороде Челябинска в ночь на 9 декабря.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Сегодня ночью челябинские огнеборцы работали на тушении пожара в садовом доме СНТ «Аэропорт-2»... В результате пожара погибли девочка 2019 г. р. и мальчик 2021 г. р.», — сказали в ведомстве.

По данным МЧС, из-за пожара произошло обрушение кровли дома.

Уточняется, что в результате происшествия также пострадали родители погибших детей и восьмилетний ребёнок.

Ранее четыре ребёнка пострадали при пожаре в Екатеринбурге.