Два ребёнка погибли при пожаре в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Сегодня ночью челябинские огнеборцы работали на тушении пожара в садовом доме СНТ «Аэропорт-2»... В результате пожара погибли девочка 2019 г. р. и мальчик 2021 г. р.», — сказали в ведомстве.
По данным МЧС, из-за пожара произошло обрушение кровли дома.
Уточняется, что в результате происшествия также пострадали родители погибших детей и восьмилетний ребёнок.
Ранее четыре ребёнка пострадали при пожаре в Екатеринбурге.