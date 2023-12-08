Экс-сотрудника Россетей в Ингушетии заподозрили в хищении на 15,5 млн рублей.

Об этом сообщило региональное МВД.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России», — говорится в сообщении.

По данным МВД, бывший сотрудник компании «Россети Северный Кавказ» привлекается к уголовной ответственности за укрытие потери электроэнергии в период с января 2018 года по июль 2020 года.

Ранее Тверской суд Москвы заключил под стражу замглавы городского округа Фрязино Дмитрия Медведева по делу о получении взятки.