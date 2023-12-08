Кабмин предложил термин «нарушение интеллекта» вместо «умственной отсталости»
- РИА Новости
«Предлагается заменить термин «умственная отсталость» на термин «нарушение интеллекта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесённому в Госдуму.
Сам документ предлагает дополнить категорию обучающихся, нуждающихся в создании специальных условий для получения образования.
В частности, правительство предлагает создание на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи специальных комиссий для выявления детей, имеющих особенности физического или психического развития.