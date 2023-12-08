RT в Telegram
Подпишись

Кабмин предложил термин «нарушение интеллекта» вместо «умственной отсталости»

Короткая ссылка
Правительство предложило отказаться от термина «умственная отсталость» и заменить его на «нарушение интеллекта», так как первый вариант является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и ограничивает возможности детей с таким диагнозом в социализации.
Кабмин предложил термин «нарушение интеллекта» вместо «умственной отсталости»
  • РИА Новости

«Предлагается заменить термин «умственная отсталость» на термин «нарушение интеллекта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесённому в Госдуму.

Сам документ предлагает дополнить категорию обучающихся, нуждающихся в создании специальных условий для получения образования.

В частности, правительство предлагает создание на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи специальных комиссий для выявления детей, имеющих особенности физического или психического развития.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить