Кабмин предложил термин «нарушение интеллекта» вместо «умственной отсталости»

Правительство предложило отказаться от термина «умственная отсталость» и заменить его на «нарушение интеллекта», так как первый вариант является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и ограничивает возможности детей с таким диагнозом в социализации.

РИА Новости

«Предлагается заменить термин «умственная отсталость» на термин «нарушение интеллекта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесённому в Госдуму. Сам документ предлагает дополнить категорию обучающихся, нуждающихся в создании специальных условий для получения образования. В частности, правительство предлагает создание на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи специальных комиссий для выявления детей, имеющих особенности физического или психического развития.