Путин поручил создать порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц
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Согласно поручению, должен быть установлен порядок урегулирования споров между кредиторами и гражданами в случае задолженностей по займам.
К этому нужно приложить опыт применения стандарта комплексного урегулирования, рекомендованного Банком России.
Ранее Центробанк на первый квартал 2024 года ужесточил ограничения на кредитование заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.
Как ожидается, по итогам следующего года благодаря этому решению доля потребкредитов сильно закредитованных заёмщиков в портфеле банков опустится до 20% с текущих 31%.