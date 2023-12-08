Путин поручил создать порядок урегулирования споров кредиторов и физлиц

Правительство и Центробанк России до 1 мая должны будут обеспечить создание единого порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и физлицами. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Согласно поручению, должен быть установлен порядок урегулирования споров между кредиторами и гражданами в случае задолженностей по займам.

К этому нужно приложить опыт применения стандарта комплексного урегулирования, рекомендованного Банком России.

Ранее Центробанк на первый квартал 2024 года ужесточил ограничения на кредитование заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.

Как ожидается, по итогам следующего года благодаря этому решению доля потребкредитов сильно закредитованных заёмщиков в портфеле банков опустится до 20% с текущих 31%.