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Песков: Путин традиционно проводит совещания перед подготовкой к прямой линии

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Президент России Владимир Путин традиционно проводит совещания в преддверии начала работы по подготовке к прямой линии. Информацию об этом предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: Путин традиционно проводит совещания перед подготовкой к прямой линии
  • globallookpress.com

По его словам, Путин совещается с руководством администрации, правительством, а также с экономическим и социальным блоками. Песков добавил, что там тоже «конкретные вопросы рассматриваются».

«На некоторые он обращает очень пристальное внимание и просит заранее проверять какие-то темы», — рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что на прямую линию поступает много призывов к Путину баллотироваться на новый срок.

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