Краснов: за девять месяцев у коррупционеров изъято имущества на 220 млрд рублей

Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал в интервью RT о работе ведомства по изъятию у коррупционеров незаконно нажитого имущества.

«За девять месяцев этого года судами удовлетворены требования прокуроров в отношении имущества на общую сумму более 220 млрд рублей. Причём по вступившим в законную силу решениям судов фактически в доход государства уже поступило 3472 объекта, а в денежном эквиваленте — свыше 120 млрд рублей», — заявил он.

Краснов рассказал, в частности, о незаконной деятельности руководителя одного из управлений Федеральной противопожарной службы.

«В течение длительного времени занимаясь организацией тушения пожаров, он стал фактическим владельцем приобретённых на неподтверждённые доходы 34 объектов недвижимости, среди которых квартиры (и не только в Барнауле, где он дислоцировался, но и в Сочи), жилые дома, земельные участки и коммерческие помещения. А также семь премиальных автомобилей», — сказал он.

По словам генпрокурора, для управления активами и освоения получаемого дохода этим руководителем было создано три юридических лица.

«Общая стоимость указанного имущества и дохода, полученного от его использования, превысила 400 млн рублей. Месяц назад нами в суд предъявлено исковое заявление об обращении всего указанного имущества в доход государства», — отметил Краснов.

Он добавил, что ещё один такой иск неделю назад предъявлен в отношении начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции одного из окружных управлений столичного главка МВД России: чиновник приобретал объекты недвижимости и транспортные средства, а оформлял их на своих близких или на доверенных лиц.

Краснов подчеркнул, что таких примеров масса.