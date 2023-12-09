Краснов: есть факты несоблюдения чиновниками антикоррупционных ограничений

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью RT заявил, что в ходе проверок ведомства выявляются факты несоблюдения рядом чиновников антикоррупционных запретов и ограничений.

«К сожалению, запреты нарушают. Не могу сказать, что повсеместно, но такие факты прокурорами выявляются и пресекаются», — сказал он.

Краснов рассказал, что в ходе личного приёма в Омске к нему обратился индивидуальный предприниматель с жалобой на действия главы администрации одного из муниципальных районов, который организовал проведение аукциона на право аренды земельного участка таким образом, что потенциальным арендаторам было затруднительно подавать заявки.

«В результате земля была сдана в аренду единственному участнику аукциона, который, как бы написали в фельетоне, по счастливой случайности оказался его давним приятелем: они вместе учились. После вмешательства договор аренды земельного участка расторгнут, а глава районной администрации уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия», — отметил глава Генпрокуратуры.

По его словам, это классический случай конфликта интересов на службе.

«Однако особый акцент я бы хотел сделать на запрете владения или пользования иностранными финансовыми инструментами, нарушение которого влечёт увольнение тех должностных лиц, на которых он распространяется. Такая мера ответственности, безусловно, оправданна в наших реалиях, в первую очередь исходя из соображений национальной безопасности», — заявил Краснов.

Он назвал недопустимой материальную зависимость российских чиновников от иностранных структур. Краснов подчеркнул, что у Генпрокуратуры «с нарушителями разговор короткий».