Объявлен шорт-лист «Премии Рунета — 2023»

Объявлен шорт-лист «Премии Рунета». Престижная награда российской интернет-отрасли в этом году будет вручена в юбилейный, 20-й раз.

Согласно правилам экспертного голосования в финал выходят десять организаций и проектов в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов.

Шорт-лист, с которым можно ознакомиться на сайте премии, был сформирован на основании голосования экспертного клуба.

«Экспертный клуб справился с нелёгкой задачей — выбрать по топ-10 проектов в каждой номинации. Совсем скоро мы узнаем, кто получит заветную статуэтку и впишет имя в историю Рунета», — заявила исполнительный директор РАЭК Екатерина Дёмкина.

Организатором конкурса является РАЭК, мероприятие проходит при поддержке Минцифры и АНО «Цифровая экономика».