Объявлен шорт-лист «Премии Рунета — 2023»
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Согласно правилам экспертного голосования в финал выходят десять организаций и проектов в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов.
Шорт-лист, с которым можно ознакомиться на сайте премии, был сформирован на основании голосования экспертного клуба.
«Экспертный клуб справился с нелёгкой задачей — выбрать по топ-10 проектов в каждой номинации. Совсем скоро мы узнаем, кто получит заветную статуэтку и впишет имя в историю Рунета», — заявила исполнительный директор РАЭК Екатерина Дёмкина.
Организатором конкурса является РАЭК, мероприятие проходит при поддержке Минцифры и АНО «Цифровая экономика».