Краснов: по материалам Генпрокуратуры за первые полгода заведено более 1600 дел

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью RT перечислил приоритетные задачи ведомства в настоящее время.

«В числе приоритетов сегодня — недопущение коррупционных проявлений в сферах оборонно-промышленного комплекса, мобилизации и мобилизационной подготовки, освоения бюджетных средств, выделяемых для реализации целевых и инвестиционных программ, национальных и федеральных проектов, на финансирование мероприятий в период импортозамещения, а также предназначенных для поддержки населения, стабилизации экономики и развития новых субъектов Российской Федерации», — отметил он.

По его словам, ведётся целенаправленная работа по выявлению схем в сфере осуществления государственных и муниципальных закупок, в том числе связанных с так называемыми откатами.

«Также хочу отметить и то, что зачастую серьёзные преступления выявляются непосредственно прокурорами в ходе соответствующих надзорных проверок. Только по итогам первого полугодия по нашим материалам возбуждено более 1600 уголовных дел», — заявил Краснов.

В частности, он рассказал, что в Ставропольском крае прокурорской проверкой были вскрыты множественные факты хищений на сумму более 77 млн рублей, выделенных на закупку жизненно необходимых вещей для участников специальной военной операции.

«Они совершались организованной преступной группой, созданной одним из высокопоставленных чиновников краевого министерства. На основании собранных прокуратурой края материалов следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело», — добавил он.

Краснов отметил, что участники данной преступной группы, в том числе её организатор, уже заключены под стражу.