Шойгу: в России выросло мощное поколение достойных воинов

В России выросло мощное поколение достойных воинов и защитников Отечества, заявил министр обороны Сергей Шойгу после церемонии вручения наград Героям России в Кремле.

«У меня такое чувство гордости за то, что у нас выросло очень мощное поколение, поколение достойных ребят, достойных воинов и защитников Отечества», — сказал министр журналистам, его слова приводит ТАСС.

Президент Владимир Путин вручил госнаграды 15 военнослужащим.

Среди них старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Ерёмин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.