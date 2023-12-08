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Логотипом выборов президента России — 2024 станет стилизованный символ V

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В Центральной избирательной комиссии России презентовали логотип предстоящих президентских выборов.
Логотипом выборов президента России — 2024 станет стилизованный символ V
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом информирует РИА Новости

Логотипом стала буква V, состоящая из цветов российского триколора, и надпись «Выборы президента России 15—17 марта 2024».

Как рассказала в ходе заседания комиссии председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова, готовились разные варианты. При этом, говоря о выбранном логотипе, она заявила, что «всё просто, лаконично, очень ёмко». 

Ранее сообщалось, что правом участия в выборах президента России в 2024 году обладают 25 политических партий.

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