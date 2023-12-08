Глава ЦИК Памфилова: многодневное голосование становится традиционным для России

Трёхдневное голосование становится для российской избирательной системы традиционным. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Голосование в течение трёх дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным», — приводит РИА Новости её слова.

Памфилова напомнила, что такой формат впервые применялся во время пандемии коронавируса и был направлен на обеспечение безопасности избирателей.

Ранее глава ЦИК заявила, что на выборах президента страны в 2024 году дистанционного электронного голосования за рубежом не предусмотрено.