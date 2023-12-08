Глава ЦИК Памфилова: многодневное голосование становится традиционным для России
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«Голосование в течение трёх дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным», — приводит РИА Новости её слова.
Памфилова напомнила, что такой формат впервые применялся во время пандемии коронавируса и был направлен на обеспечение безопасности избирателей.
Ранее глава ЦИК заявила, что на выборах президента страны в 2024 году дистанционного электронного голосования за рубежом не предусмотрено.