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Глава ЦИК Памфилова: многодневное голосование становится традиционным для России

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Трёхдневное голосование становится для российской избирательной системы традиционным. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Глава ЦИК Памфилова: многодневное голосование становится традиционным для России
  • globallookpress.com
  • © CEC Russia

«Голосование в течение трёх дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным», — приводит РИА Новости её слова.

Памфилова напомнила, что такой формат впервые применялся во время пандемии коронавируса и был направлен на обеспечение безопасности избирателей.

Ранее глава ЦИК заявила, что на выборах президента страны в 2024 году дистанционного электронного голосования за рубежом не предусмотрено.

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