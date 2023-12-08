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WhatsApp запустил голосовые сообщения для однократного прослушивания

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WhatsApp запустил новую функцию для голосовых сообщений — они будут исчезать сразу после прослушивания.
WhatsApp запустил голосовые сообщения для однократного прослушивания
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом говорится в блоге компании.

«Эта функция может быть полезна в самых разных ситуациях. Например, если вы хотите продиктовать другу данные кредитной карты или планируете устроить сюрприз — делиться важной информацией с помощью голосовых сообщений стало ещё безопаснее», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что голосовые сообщения для однократного прослушивания будут доступны во всём мире в ближайшие несколько дней.

Ранее стало известно, что владельцы iPhone теперь могут отправлять в мессенджере WhatsApp медиафайлы в исходном размере. Такое нововведение было замечено в версии WhatsApp для iOS под номером 23.24.73.

В октябре в мессенджере WhatsApp также появилась новая функция — использование двух аккаунтов одновременно.

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