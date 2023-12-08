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«Известия»: ФАС предложила запретить крупным компаниям завышать цены

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Федеральная антимонопольная служба предложила запретить крупным компаниям устанавливать завышенные цены на товары.

Об этом пишут «Известия».

По данным гезеты, речь идёт о случаях, когда стоимость товаров выросла на 30% в течение 60 дней без видимых причин.

При этом отмечается, что список товаров для отслеживания установит правительство. В ФАС сообщили, что это, вероятно, будут социально значимые продукты, такие как мясо, молоко, яйца, хлеб.

Ранее ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения до мая 2024 года.

Также Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции в России до 0,12%.

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