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ТАСС: в Москве арестованы три человека за незаконный доступ к данным МВД

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В Москве предъявлены обвинения трём подозреваемым, они арестованы в рамках дела о неправомерном доступе к информационной базе МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
ТАСС: в Москве арестованы три человека за незаконный доступ к данным МВД
  • РИА Новости

Агентство пишет, что фигуранты признали вину и написали явку с повинной, они сотрудничают со следствием.

«Следователи предъявили трём теперь уже бывшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России по району Таганский и инженеру ГУ МВД России обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «г», «е», ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий организованной группой лиц из корыстной заинтересованности). Вину признали все фигуранты дела, написали явку с повинной и активно сотрудничают со следствием», — рассказал собеседник агентства.

В ноябре московский суд постановил арестовать замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о получении взяток и превышении полномочий.

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