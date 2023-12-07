ТАСС: в Москве арестованы три человека за незаконный доступ к данным МВД

В Москве предъявлены обвинения трём подозреваемым, они арестованы в рамках дела о неправомерном доступе к информационной базе МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Агентство пишет, что фигуранты признали вину и написали явку с повинной, они сотрудничают со следствием.

«Следователи предъявили трём теперь уже бывшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России по району Таганский и инженеру ГУ МВД России обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «г», «е», ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий организованной группой лиц из корыстной заинтересованности). Вину признали все фигуранты дела, написали явку с повинной и активно сотрудничают со следствием», — рассказал собеседник агентства.

В ноябре московский суд постановил арестовать замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о получении взяток и превышении полномочий.