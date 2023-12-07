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ВСУ обстреляли село в Белгородской области

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Вооружённые силы Украины 7 декабря обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.
ВСУ обстреляли село в Белгородской области
  • Gettyimages.ru

Как отметил губернатор Белгородской области в личном Telegram-канале, в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три домовладения и административное здание. Сумма ущерба уточняется.

«Есть разрушения: выбиты стекла и посечены заборы в трёх частных домовладениях, а также повреждены беседка и фронтон административного здания. В светлое время суток комиссия по оценке ущерба приступит к замерам и восстановительным работам», — отметил Гладков.

Ранее стало известно об обстреле со стороны ВСУ деревни Елизаветовки Глушковского района Курской области.

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