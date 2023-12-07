Вертолёт Ми-8 МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших в школе
- РИА Новости
«На борту вертолёта установлен медицинский модуль для перевозки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полёта пострадавших будут сопровождать медицинские работники», — сообщили в МЧС.
Пострадавшим в брянской гимназии психологическую помощь оказывают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу. В МВД заявили, что пять человек пострадали в результате ЧП, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.