RT в Telegram
Подпишись

В Москве вручили правительственные награды за лучшие экопроекты

Короткая ссылка
В Белом здании мэрии Москвы 6 декабря наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.
В Москве вручили правительственные награды за лучшие экопроекты
  • Gettyimages.ru

Премии уже более десяти лет организует Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, передаёт НСН.

Победителями становятся проекты, в которых используются инновационные подходы, просчитан экологический и социальный эффект.

Премии получили эколого-просветительский центр «Сборка», где действует пункт сбора вторсырья и популяризируются темы экологии, Центр реабилитации и воспроизведения диких животных «Дом зайца», проект «Московский электробус» от ГУП «Мосгортранс», эколого-образовательный и эколого-просветительский проект «Karmitt» и др.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в столице с начала 2023 года переработка электроники выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить