В Москве вручили правительственные награды за лучшие экопроекты
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Премии уже более десяти лет организует Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, передаёт НСН.
Победителями становятся проекты, в которых используются инновационные подходы, просчитан экологический и социальный эффект.
Премии получили эколого-просветительский центр «Сборка», где действует пункт сбора вторсырья и популяризируются темы экологии, Центр реабилитации и воспроизведения диких животных «Дом зайца», проект «Московский электробус» от ГУП «Мосгортранс», эколого-образовательный и эколого-просветительский проект «Karmitt» и др.
Ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в столице с начала 2023 года переработка электроники выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.