В Москве вручили правительственные награды за лучшие экопроекты

В Белом здании мэрии Москвы 6 декабря наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

Премии уже более десяти лет организует Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, передаёт НСН.

Победителями становятся проекты, в которых используются инновационные подходы, просчитан экологический и социальный эффект.

Премии получили эколого-просветительский центр «Сборка», где действует пункт сбора вторсырья и популяризируются темы экологии, Центр реабилитации и воспроизведения диких животных «Дом зайца», проект «Московский электробус» от ГУП «Мосгортранс», эколого-образовательный и эколого-просветительский проект «Karmitt» и др.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в столице с начала 2023 года переработка электроники выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.