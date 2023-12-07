Следствие будет просить об аресте застрелившего под Рязанью полицейского мужчины

Следователи в Рязанской области намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины, которого обвиняют в убийстве сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

В сообщении отмечается, что по уголовному делу уже был проведён осмотр места происшествия. Помимо этого, проводится комплекс экспертиз по изъятым предметам, допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан, с ним также работают следователи.

«Следственные органы намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Полицейский получил смертельное ранение при задержании подозреваемого в Рязанской области — мужчина выстрелил в правоохранителя из ружья. Как ранее сообщили в МВД, родным погибшего полицейского будет оказана помощь.