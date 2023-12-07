RT в Telegram
Подпишись

Следствие будет просить об аресте застрелившего под Рязанью полицейского мужчины

Короткая ссылка
Следователи в Рязанской области намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины, которого обвиняют в убийстве сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.
Следствие будет просить об аресте застрелившего под Рязанью полицейского мужчины
  • Gettyimages.ru

В сообщении отмечается, что по уголовному делу уже был проведён осмотр места происшествия. Помимо этого, проводится комплекс экспертиз по изъятым предметам, допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан, с ним также работают следователи.

«Следственные органы намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Полицейский получил смертельное ранение при задержании подозреваемого в Рязанской области — мужчина выстрелил в правоохранителя из ружья. Как ранее сообщили в МВД, родным погибшего полицейского будет оказана помощь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить