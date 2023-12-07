Один человек погиб, двое ранены при ЧП на полигоне в Рязанской области
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.
«Один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, следователи и криминалисты уже выехали на место ЧП с целью проведения необходимых процессуальных действий.
В настоящий момент обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
ЧП произошло в Рязанской области на полигоне Дубровичи во время занятий по огневой подготовке.