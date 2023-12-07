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Один человек погиб, двое ранены при ЧП на полигоне в Рязанской области

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Один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения в результате самопроизвольного срабатывания взрывного устройства на полигоне в Рязанской области.
Один человек погиб, двое ранены при ЧП на полигоне в Рязанской области
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

«Один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следователи и криминалисты уже выехали на место ЧП с целью проведения необходимых процессуальных действий.

В настоящий момент обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. 

ЧП произошло в Рязанской области на полигоне Дубровичи во время занятий по огневой подготовке.

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