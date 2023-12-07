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Путин в пятницу наградит Героев России медалями «Золотая Звезда»

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Российский президент Владимир Путин перед Днём Героев Отечества вручит в Кремле медали «Золотая Звезда» завтра, 8 декабря. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин в пятницу наградит Героев России медалями «Золотая Звезда»
  • РИА Новости

В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, которые проявили мужество и героизм.

«Среди участников мероприятия — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награждённые тремя и более орденами Мужества», — сообщили в Кремле.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» командирам бригад морской пехоты.

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