Путин в пятницу наградит Героев России медалями «Золотая Звезда»
- РИА Новости
В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены более 200 военных и гражданских лиц, которые проявили мужество и героизм.
«Среди участников мероприятия — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награждённые тремя и более орденами Мужества», — сообщили в Кремле.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» командирам бригад морской пехоты.