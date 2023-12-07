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Песков: Путин пока не делал заявлений по поводу участия в президентских выборах

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу участия в президентских выборах в 2024 году.
Песков: Путин пока не делал заявлений по поводу участия в президентских выборах
  • РИА Новости

«До сих пор пока никаких заявлений Путина не было», — сказал он.

Песков призвал набраться терпения по этому вопросу.

Ранее сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.

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