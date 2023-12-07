В Брянске проверят все школы после ЧП со стрельбой
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте администрации.
«Будут максимально усилены меры безопасности. Все учебные учреждения ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищённости, проверены ЧОПы и вневедомственная охрана. Педагоги пройдут дополнительные инструктажи по порядку действий при ЧС», — говорится в заявлении.
Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу. В МВД заявили, что пять человек пострадали в результате ЧП, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.