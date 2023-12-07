В Брянске проверят исполнение закона о хранении оружия из-за стрельбы в гимназии

Прокуратура Брянской области начала проверку исполнения законодательства об обороте и хранении оружия в связи со стрельбой в гимназии Брянска, говорится в заявлении ведомства.

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Также сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям ответственных должностных лиц и владельца оружия, которое было при нападении в школе. «Кроме того, будет проведена проверка исполнения законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сказано в сообщении. По результатам проверки будут приняты меры реагирования. Ранее сообщалось, что прокуратура проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии.