RT в Telegram
Подпишись

Памфилова заявила о запасе прочности у российской избирательной системы

Короткая ссылка
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система обладает запасом прочности для должного проведения выборов президента.
Памфилова заявила о запасе прочности у российской избирательной системы
  • РИА Новости

Об этом она сказала во время выступления на пленарном заседании Совета Федерации.

«Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как это требует и ждёт наш народ, потому что для нас народ — это главный судья и главный экзаменатор», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить