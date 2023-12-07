Памфилова заявила о запасе прочности у российской избирательной системы
- РИА Новости
Об этом она сказала во время выступления на пленарном заседании Совета Федерации.
«Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как это требует и ждёт наш народ, потому что для нас народ — это главный судья и главный экзаменатор», — цитирует её РИА Новости.
Ранее сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.