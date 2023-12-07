Памфилова заявила о запасе прочности у российской избирательной системы

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система обладает запасом прочности для должного проведения выборов президента.

Об этом она сказала во время выступления на пленарном заседании Совета Федерации.

«Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как это требует и ждёт наш народ, потому что для нас народ — это главный судья и главный экзаменатор», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.