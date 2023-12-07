Пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае

В результате ДТП на трассе в Северском районе Краснодарского края погибли пять человек, говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, на 52-м км трассы Краснодар — Верхнебаканский столкнулись большегрузы и автобус.

«По предварительным данным, водитель КамАЗа допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом «мерседес». Иномарку от удара выбросило на «встречку», где он столкнулся большегрузом», — заявили в МВД.

Указывается, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Ранее сообщалось, что в Саратове десять человек пострадали из-за столкновения большегруза и автобуса.