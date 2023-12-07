RT в Telegram
Подпишись

Пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае

Короткая ссылка
В результате ДТП на трассе в Северском районе Краснодарского края погибли пять человек, говорится в сообщении ГУ МВД по региону.
Пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае
  • РИА Новости

По данным ведомства, на 52-м км трассы Краснодар — Верхнебаканский столкнулись большегрузы и автобус.

«По предварительным данным, водитель КамАЗа допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом «мерседес». Иномарку от удара выбросило на «встречку», где он столкнулся большегрузом», — заявили в МВД.

Указывается, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Ранее сообщалось, что в Саратове десять человек пострадали из-за столкновения большегруза и автобуса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить