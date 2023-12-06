МЧС: два пожарных погибли, десять ранены при повторном обстреле Донецка ВСУ

МЧС Донецкой Народной Республики сообщило, что два пожарных погибли, десять ранены при повторном обстреле Будённовского района Донецка со стороны украинских военных.

Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли два огнеборца МЧС России, ещё десять — пострадали», — заявили в спасательном ведомстве.

Пострадавших госпитализировали.

В результате произошедшего также были повреждены четыре единицы пожарной техники.

Ранее два работника «Донецктеплосетей» получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка.