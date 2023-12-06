МЧС: два пожарных погибли, десять ранены при повторном обстреле Донецка ВСУ
- РИА Новости
Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли два огнеборца МЧС России, ещё десять — пострадали», — заявили в спасательном ведомстве.
Пострадавших госпитализировали.
В результате произошедшего также были повреждены четыре единицы пожарной техники.
Ранее два работника «Донецктеплосетей» получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка.