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МЧС: два пожарных погибли, десять ранены при повторном обстреле Донецка ВСУ

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МЧС Донецкой Народной Республики сообщило, что два пожарных погибли, десять ранены при повторном обстреле Будённовского района Донецка со стороны украинских военных.
МЧС: два пожарных погибли, десять ранены при повторном обстреле Донецка ВСУ
  • РИА Новости

Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли два огнеборца МЧС России, ещё десять — пострадали», — заявили в спасательном ведомстве.

Пострадавших госпитализировали.

В результате произошедшего также были повреждены четыре единицы пожарной техники.

Ранее два работника «Донецктеплосетей» получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка.

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