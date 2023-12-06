RT: тело экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье нашли сотрудники близлежащего отеля

Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в парке в Одинцовском районе Московской области нашли сотрудники близлежащего отеля, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

По словам источника, политик лежал на снегу в крови. На голове была обнаружена резаная рана на правом виске, а также гематома на левой части лица.

Смерть Кивы наступила 6 декабря примерно в 15:00. Он умер за десять минут до того, как его нашли сотрудники отеля. Они же и вызвали экстренные службы.

Следственный комитет возбудил дело по факту убийства Кивы.

По информации СК, неизвестный произвёл в политика выстрелы из неустановленного оружия.