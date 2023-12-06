RT: тело экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье нашли сотрудники близлежащего отеля
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По словам источника, политик лежал на снегу в крови. На голове была обнаружена резаная рана на правом виске, а также гематома на левой части лица.
Смерть Кивы наступила 6 декабря примерно в 15:00. Он умер за десять минут до того, как его нашли сотрудники отеля. Они же и вызвали экстренные службы.
Следственный комитет возбудил дело по факту убийства Кивы.
По информации СК, неизвестный произвёл в политика выстрелы из неустановленного оружия.