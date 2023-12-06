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RT: тело экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье нашли сотрудники близлежащего отеля

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Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в парке в Одинцовском районе Московской области нашли сотрудники близлежащего отеля, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
RT: тело экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье нашли сотрудники близлежащего отеля
  • Gettyimages.ru

По словам источника, политик лежал на снегу в крови. На голове была обнаружена резаная рана на правом виске, а также гематома на левой части лица.

Смерть Кивы наступила 6 декабря примерно в 15:00. Он умер за десять минут до того, как его нашли сотрудники отеля. Они же и вызвали экстренные службы. 

Следственный комитет возбудил дело по факту убийства Кивы.

По информации СК, неизвестный произвёл в политика выстрелы из неустановленного оружия.

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