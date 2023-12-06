Пасечник: погибший при взрыве депутат ЛНР Попов был желанной мишенью для Киева
- РИА Новости
Об этом Пасечник написал в своём Telegram-канале.
Он подтвердил, что Попов погиб днём 6 декабря в центре Луганска. По его словам, в автомобиле Попова сработало взрывное устройство.
«Он был желанной мишенью для украинских силовиков», — заявил глава ЛНР, назвав гибель депутата тяжёлой утратой.
По его словам, по предварительным данным, Попов стал жертвой организованного киевским режимом теракта.
Он добавил, что республиканское управление СК возбудило уголовное дело.
Ранее депутат парламента республики Юрий Юров сообщил, что Попов погиб в результате взрыва автомобиля у стадиона «Авангард» в Луганске.