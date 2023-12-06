RT в Telegram
Подпишись

За два года в Подмосковье благоустроят восемь наукоградов

Короткая ссылка
В Московской области в ближайшие два года проведут работы по благоустройству восьми наукоградов, обустроив комфортную среду.
За два года в Подмосковье благоустроят восемь наукоградов
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что работы пройдут во Фрязине, Дубне, Протвине, Черноголовке, Жуковском, Реутове, Королёве и Пущине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Работы выполнят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Преобразования коснутся парков, скверов и аллей, там обустроят новые общественные территории.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить