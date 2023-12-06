За два года в Подмосковье благоустроят восемь наукоградов
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что работы пройдут во Фрязине, Дубне, Протвине, Черноголовке, Жуковском, Реутове, Королёве и Пущине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Работы выполнят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Преобразования коснутся парков, скверов и аллей, там обустроят новые общественные территории.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.