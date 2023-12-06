За два года в Подмосковье благоустроят восемь наукоградов

В Московской области в ближайшие два года проведут работы по благоустройству восьми наукоградов, обустроив комфортную среду.

РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360». Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что работы пройдут во Фрязине, Дубне, Протвине, Черноголовке, Жуковском, Реутове, Королёве и Пущине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Работы выполнят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Преобразования коснутся парков, скверов и аллей, там обустроят новые общественные территории. Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.