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В Ульяновске проводят проверку по факту избиения десятилетней девочки

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Прокуратура Засвияжского района Ульяновска начала проверку по факту избиения десятилетней девочки группой подростков.
В Ульяновске проводят проверку по факту избиения десятилетней девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Об инциденте стало известно 5 декабря 2023 года после публикаций в социальных сетях и мессенджерах.

По имеющейся информации, группа подростков напала на школьницу возле одного из зданий в областном центре. В результате ребёнок получил травмы.

В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей.

Ход проверки находится на особом контроле руководства региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что подросток ударил ножом одноклассника на перемене в школе в Башкирии.

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