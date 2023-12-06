В Ульяновске проводят проверку по факту избиения десятилетней девочки

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска начала проверку по факту избиения десятилетней девочки группой подростков.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Об инциденте стало известно 5 декабря 2023 года после публикаций в социальных сетях и мессенджерах.

По имеющейся информации, группа подростков напала на школьницу возле одного из зданий в областном центре. В результате ребёнок получил травмы.

В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей.

Ход проверки находится на особом контроле руководства региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что подросток ударил ножом одноклассника на перемене в школе в Башкирии.