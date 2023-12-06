Половина россиян возвращают подарки в случае расставания
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного бренда SOKOLOV.
«Чаще всего мужчины получали в качестве подарка аксессуары, например сумки, платки, шарфы или зонты. Также в топ-5 подарков от бывших девушек попали парфюмерия или косметика, гаджеты, наручные часы, ювелирные украшения», — говорится в исследовании.
Женщинам чаще всего преподносят ювелирные украшения, гаджеты, парфюмерию, часы, автомобили и недвижимость.
Половина опрошенных при расставании вернули подарки, почти четверть проигнорировали просьбу, а каждый пятый вернул деньгами, сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 37% россиян украшают дом за две недели до Нового года.