Половина россиян возвращают подарки в случае расставания

Новое исследование показало, что лишь 17% мужчин сталкиваются с просьбой вернуть подарки при расставании. Россиянки слышат такие просьбы гораздо чаще.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного бренда SOKOLOV.

«Чаще всего мужчины получали в качестве подарка аксессуары, например сумки, платки, шарфы или зонты. Также в топ-5 подарков от бывших девушек попали парфюмерия или косметика, гаджеты, наручные часы, ювелирные украшения», — говорится в исследовании.

Женщинам чаще всего преподносят ювелирные украшения, гаджеты, парфюмерию, часы, автомобили и недвижимость.

Половина опрошенных при расставании вернули подарки, почти четверть проигнорировали просьбу, а каждый пятый вернул деньгами, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 37% россиян украшают дом за две недели до Нового года.