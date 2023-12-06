На Кубани не будут проводить масштабные новогодние мероприятия на площадях
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Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Как и в прошлом году, мы откажемся от масштабных площадных мероприятий», — цитирует его ТАСС.
При этом он добавил, что в этот период граждане будут ходить в торговые центры, театры и концертные залы, поэтому необходимо усилить охрану на объектах массового скопления людей.
В прошлом году сообщалось, что в Чувашии решили отменить новогодние торжества, а сэкономленные средства направить на поддержку мобилизованных.