RT в Telegram
Подпишись

На Кубани не будут проводить масштабные новогодние мероприятия на площадях

Короткая ссылка
В Краснодарском крае не будут проводить масштабные новогодние и рождественские мероприятия на площадях в этом году, а в местах скопления людей усилят охрану.
На Кубани не будут проводить масштабные новогодние мероприятия на площадях
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Как и в прошлом году, мы откажемся от масштабных площадных мероприятий», — цитирует его ТАСС.

При этом он добавил, что в этот период граждане будут ходить в торговые центры, театры и концертные залы, поэтому необходимо усилить охрану на объектах массового скопления людей.

В прошлом году сообщалось, что в Чувашии решили отменить новогодние торжества, а сэкономленные средства направить на поддержку мобилизованных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить