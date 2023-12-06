На Кубани не будут проводить масштабные новогодние мероприятия на площадях

В Краснодарском крае не будут проводить масштабные новогодние и рождественские мероприятия на площадях в этом году, а в местах скопления людей усилят охрану.

Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Как и в прошлом году, мы откажемся от масштабных площадных мероприятий», — цитирует его ТАСС.

При этом он добавил, что в этот период граждане будут ходить в торговые центры, театры и концертные залы, поэтому необходимо усилить охрану на объектах массового скопления людей.

В прошлом году сообщалось, что в Чувашии решили отменить новогодние торжества, а сэкономленные средства направить на поддержку мобилизованных.