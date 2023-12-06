В Перми задержали подъездного маньяка

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Перми мужчину, которого подозревают в серии нападений на девушек в подъездах и лифтах.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

«5 декабря в отдел полиции Дзержинского района города Перми поступило три обращения о том, что неизвестный мужчина преследовал женщину и двух несовершеннолетних. Сегодня оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции», — отметили в ведомстве.

По данным полицейских, в настоящий момент с задержанным проводят процедуру опроса, чтобы выяснить причины его нападений.

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