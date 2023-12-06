СК возбудил дело из-за гибели полицейского около трассы М-5 в Рязанской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы, в результате которой погиб сотрудник полиции, которая произошла на территории Рыбновского района Рязанской области, недалеко от трассы М-5.

РИА Новости

Как сообщает прокуратура Рязанской области, при производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области было оказано вооружённое сопротивление. «Им произведён выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело», — уточнили в СК. Ранее сообщалось, что полицейский погиб в результате стрельбы возле дома, расположенного возле трассы М-5 в Рязанской области.