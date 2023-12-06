СК возбудил дело из-за гибели полицейского около трассы М-5 в Рязанской области
- РИА Новости
Как сообщает прокуратура Рязанской области, при производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области было оказано вооружённое сопротивление.
«Им произведён выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело», — уточнили в СК.
Ранее сообщалось, что полицейский погиб в результате стрельбы возле дома, расположенного возле трассы М-5 в Рязанской области.