Путин присвоил генеральские звания более 60 офицерам ВС России и других ведомств
Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания более 60 офицерам ВС России, Росгвардии, ФПС, ФСИН и ФССП.
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на правовом портале.
В ноябре Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко.
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