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Путин присвоил генеральские звания более 60 офицерам ВС России и других ведомств

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Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания более 60 офицерам ВС России, Росгвардии, ФПС, ФСИН и ФССП.
Путин присвоил генеральские звания более 60 офицерам ВС России и других ведомств
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

В ноябре Путин подписал указ о присвоении звания генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Кузьменко.

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